U saopštenju za klub, srpski stručnjak zahvalio se Vojvodini, kao i predsedniku Dragoljubu Zbiljiću na saradnji i prilici da bude na čelu voljenog tima.

Doskorašnji šef struke i FK Vojvodina došli su do sporazumnog prekida saradnje.

- Pre bilo čega, želim da istaknem par stvari. Prvo bih se zahvalio mom klubu i predsedniku Dragoljubu Zbiljiću. Zahvalan sam što sam dobio šansu da vodim klub kakav je Vojvodina i da budem na čelu kluba kakav je Vojvodina. Imao sam podršku od prvog dana, pogotovo predsednikovu i na tome mu od srca hvala - započeo je Tanjga.

- Mnogo toga smo uspeli u prethodnom periodu. Napravili smo velike stvari, velike rezultate, pisali novu istoriju slavnog kluba. Razdvojili smo večite posle mnogo godina, bili ubedljivi protiv ostalih, dva puta dolazili do finala kupa, osvojili drugo mesto u domaćem prvenstvu. Napravili smo i rekordne prodaje igrača, afirmisali veliki broj talenata, pokrenuli značajno infrastrukturu i generalno podigli Vojvodinu na mnogo veći nivo.

Miroslav Tanjga istakao je da je Vojvodina uspela da vrati publiku na stadion, što je jedna velika pobeda.

- Takođe izuzuetno bitno: Probudili smo Novi Sad, probudili smo navijače i vratili ih u znatno većem broju na naš stadion. To je jedna od velikih pobeda.

- Što se tiče samih rezultata, nismo imali previše sreće protiv dva teška protivnika kakvi su Ferencvaroš i Ajaks. Neko u klubu je smatrao da je eliminacija od njih neuspeh, ali o tome ćemo neki drugi put.

Imao je posebnu poruku za navijače, ali i igrače „stare dame“ iz Novog Sada.

- Želim posebnu zahvalnost da izrazim Vojvodinašima, jer ću ja uvek Vojvodinu voleti i podržavati bezuslovno. Uvek i zauvek sam tu za ovak klub, uvek ću biti deo njega, to je Voša.

- Neka od mojih poruka za igrače pred nastavak sezone jeste da ta samo ovako nastave kako smo i počeli. Nema razloga da ne veruju u sebe i da za početak ne veruju da sutra mogu da pobede Zvezdu. Radili smo to i do sada, znam da mogu da dobiju i urade to ponovo. Želim da ih malo i ovaj moj odlazak pokrene dodatno, da im da podstrek da nastave da vredno rade i veruju u najviše ciljeve. To je takođe jedna od bitnih stvari na kojima smo radili u prethodnom periodu. Da znaju koliko umeju i da veruju u sebe da mogu protiv svakoga. Ubedili smo jedni druge u to i pokazali to više puta.“

- Sada za kraj, ponovo želim da se zahvalim mojoj Vojvodini, predsedniku Zbiljiću, jednoj perjanici ne samo Voše, već i srpskog fudbala, na svemu što sam imao prilike da iskusim. Ponavljam, Uvek i zauvek ću voleti ovaj klub, navijati za njega i biti deo njega - zaključio je Tanjga.

FK Vojvodinu u nedelju u Beogradu očekuje duel drugog kola Super lige Srbije, protiv Crvene zvezde. Vojvodinu će na tom meču, sa klupe predvoditi gospodin Predrag Kandić.