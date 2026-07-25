Svi oko Srbije su osvojili nešto veći broj bodova, pa postoji mogućnost da Srbija nastavi pad i bude 31. od sledećeg petka. Srbija je nekada bila 11. na toj listi, a danas preti da bude 31.

Islanđani su osvojili 1.500 i prišli na svega 0.500 Srbiji (zbog toga bi eventualni okršaj Zvezde i Vikingurga mogao da ima dupli značaj), dok su Bugari, Slovaci, Azerbejdžanci, Izraelci i Slovenci malo i povećali prednost.