Od starta sezone 2026/2027 je UEFA koeficijent stavio Srbiju na 30. poziciju što pokazuje da sada spada u donji dom evropskih prvenstava sa 16.750.
Ta 22. pozicija na UEFA rang listi je veoma bitna da bi u sezoni 2028/2029 šampion Srbije imao potencijalno nešto lakši (ili samo kraći) put do Lige šampiona, dok će ostali koji se bore za Ligu konferencija takođe preskakati barem jedno kolo. Ipak, čini se da je to daleko od realnog i za to je neophodno da Partizan i Crvena zvezda imaju sjajnu jesen.
Sa 24. mesta Srbija će, ukoliko ne dođe do drastičnog pomeranja, imati ovakav start: prvak od prvog kola za Ligu šampiona, osvajač kupa ili drugi u ligi od prvog kola za Ligu Evrope, drugi ili treći od drugog kola za Ligu konferencije, treći ili četvrti od prvog kola za Ligu konferencije.
Ukupan broj osvojenih poena se do kraja sezone deli sa četiri (sa toliko je predstavnika Srbija započela evropski put), pa su pobede večitih dodale 0.500 za nacionalni koeficijent. Očekuje se da pobede i sledeće sedmice donesu još toliko.
Srbija je u obračunu za pozicije koje će se kreirati od sezone 2028/2029 pala na 30. mesto, takva je bila startna situacija posle brisanja 9.500 osvojenih poena iz 2021/2022.
Za sada je nadoknađeno 0.500, a ukupni koeficijent Srbije trenutno je 16.750.
Svi oko Srbije su osvojili nešto veći broj bodova, pa postoji mogućnost da Srbija nastavi pad i bude 31. od sledećeg petka. Srbija je nekada bila 11. na toj listi, a danas preti da bude 31.
Islanđani su osvojili 1.500 i prišli na svega 0.500 Srbiji (zbog toga bi eventualni okršaj Zvezde i Vikingurga mogao da ima dupli značaj), dok su Bugari, Slovaci, Azerbejdžanci, Izraelci i Slovenci malo i povećali prednost.
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