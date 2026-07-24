Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će na utakmicu drugog kola Superlige protiv Vojvodine biti besplatan ulaz za mališane koji poseduju "Super zvezdaš" kartice, kao i za decu do 14 godina.

Zvezda dočekuje Vojvodinu u nedelju od 19 sati, a neophodno je da mališani budu u pratnji odrasle osobe.

Ulaznice su u onlajn prodaji, dok će kupovina na šalterima Marakane biti dostupna u subotu od 10 do 18 časova, kao i u nedelju na dan meča od 12 sati do početka utakmice.

Cene karata su sledeće:

‍Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina “Siniša Mihajlović” - 1400 dinara.