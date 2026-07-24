Barselona dobija ozbiljnog konkurenta za transfer Hulijana Alvareza iz Atletiko Madrida ovog leta.

Prema navodima engleskih medija, Argentinca želi i Arsenal, a u tim namerama spremio je jedan poseban adut – Viktora Đekereša!

Tobdžije bi uz švedskog napadača Jorgandžijama poslale 100.000.000 evra, koliko je iznosila i poslednja ponuda Katalonaca, ali bez “dodataka”.

Tako je Arsenal spreman da se odrekne pojačanja kog su pre godinu dana angažovali u transferu leta, kako bi bio samo deo kupovine novog ofanzivca.