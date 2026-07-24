Samed Baždar ipak neće pojačati AIK iz Stokholma, kako prenosi Ekspresen. Iako se činilo da je transfer blizu realizacije, pregovori su iznenada zastali i u potpunosti su stopirani.

Bivši napadač Partizana koji sada brani boje trećeligaške Saragose tako je ostao bez već viđenog četvorogodišnjeg ugovora. U nastavku prelaznog roka biće u potrazi za novom sredinom, s obzirom na to da je prethodnu polusezonu proveo na pozajmici u Jagjeloniji.

Poljski klub nije iskoristio opciju otkupa, što je navelo AIK -tim koji ga je želeo još ranije – da pokuša ponovo da ga angažuje. Nakon kraha pregovora, sve strane će morati da se okrenu novim rešenjima.