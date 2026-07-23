Švedski mediji prenose da je on u pregovorima sa AIK-om iz Solne oko dolaska u ovaj klub, ali da, za sada, još ništa nije dogovoreno.

Tamošnji Expressen navodi da je AIK u odmaklim pregovorima sa Saragosom oko dovođenja Sameda Baždara, te da je dogovor dosta blizu. Tim iz Solne se nalazi u potrazi za napadačem, a izvori švedskog lista navode da je Baždar bio na spisku želja već neko vreme.

Iako su pregovori u odmakloj fazi, i dalje nema dogovora, navodi ovaj list, a AIK je ponudio Samedu Baždaru ugovor na četiri godine, dok je fudbaler navodno spreman da pređe u redove tima iz Solne.

AIK se nada da će ovoga puta da dođe do rešenja kada je Baždar u pitanju, pošto ga je hteo i ovog leta. Tada je ipak Samed završio u redovima poljske Jagjelonije, koja je ponudila nešto bolje uslove.

Ovog leta su fudbalera iz reprezentacije Bosne i Hercegovine pratili Sent Galen i Šturm iz Graca, ali na kraju ova dva kluba nisu postigla dogovor sa Saragosom. Sada je AIK taj koji se nalazi u priči.