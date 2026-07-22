Fudbalski klub Larn se ogalsio sapštenjem nakon utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Crvene zvezde. Povod je bila zastava sa natpisom "Kosovo je Srbija" koja se pojavila na tribinama stadiona "Inver Park".

Klub iz Severne Irske je istakao da je svestan fotografija koje kruže društvenim mrežama, a na kojima se vidi pomenuta zastava na tribini "McKay Stand".

Iz kluba navode da su reagovali čim su primetili sporni transparent.

- Tokom prvog poluvremena, zastava političke prirode pojavila se iznad reklamnih panoa na tribini "McKay". Čim nam je na to skrenuta pažnja, naš tim za bezbednost na stadionu je brzo reagovao i uklonio zastavu - navodi se u saopštenju Larna.

Iz kluba su istakli da je dolazak nekadašnjeg šampiona Evrope bio veliki događaj za čitavu zajednicu, ali da ne žele da incident baci senku na samu utakmicu.

- Sinoć je bila istorijska noć za klub, grad i celu zajednicu, jer smo ugostili klub veličine, renomea i istorije kakvu ima FK Crvena zvezda. To ne bi trebalo da bude zasenjeno činom jednog pojedinca, koji nije navijač fudbalskog kluba Larn i koji je utakmici prisustvovao kao neutralni posmatrač u domaćem sektoru.

Za kraj, klub iz Severne Irske je podvukao svoj stav o mešanju politike i sporta, što je i striktna politika UEFA.

- Kao klub, ponavljamo naš stav da političkim obeležjima i porukama nije mesto u fudbalu - zaključuje se u saopštenju.