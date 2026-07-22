Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da su od danas u onlajn prodaji ulaznice za utakmicu drugog kola Superlige Srbije protiv Vojvodine.

- Svi navijači Crvene zvezde koji žele da pruže podršku crveno-belima na stadionu 'Rajko Mitić', nakon uspešnog starta evropskih kvalifikacija, biće u prilici da svoje mesto za nedeljni meč obezvede onlajn putem, kao i na blagajnama u subotu od 10 do 16 časova, kao i u nedelju od 12 časova do početka utakmice. Zvezdaši, vidimo se na Marakani - naveo je beogradski klub.

Cene ulaznica su: sever - 400 dinara, istok - 500, zapad - 700, tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u nedelju od 19 časova Vojvodinu na stadionu "Rajko Mitić".