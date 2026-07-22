Fudbaleri Crvene zvezde savladali su večeras Larn u Severnoj Irskoj rezultatom 4:0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Crveno-belima nije mnogo doneo ovaj trijumf. Odnosno, novčano nisu prihodovali sve dok ne dođu do neke od grupa tri evropska takmičenja. Jasno je da ovaj trijumf garantuje prolaz u treće kolo i osiguranu (najmanje) Ligu konferencije.

Nije Zvezda zaradila ni dodatne bodove za svoj koeficijent, zaradiće tek kada i zvanično prođe u treće kolo i to 2,5 boda koliko nosi osigurana grupna faza Lige konferencije. Dakle, od pre par sezona se više ne boduje svaka pobeda zasebno, već isključivo prolasci.

Jedino ko prihoduje jeste nacionalni koeficijent, a Zvezda je ovim trijumfom donela Superligi Srbije 0.25 bodova.