Fudbaleri Železničara ugostiće Bragu od 21 sat u Pančevu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Možda će zvučati čudno, ali je neobičnije što Železničar u svojoj zemlji igra evropski meč nego što ga u Srbiji igra Braga.

Zašto?

U poslednjih 20 godina, portugalski tim po sedmi put dolazi u Srbiju ne bi li odigrao utakmicu sa nekim srpskim klubom. Železničar je četvrta recka za klub sa "Kamenoloma" posle Crvene zvezde, Partizana i TSC.

Braga je prvi put u Srbiju stigla kada ih je Zvezda eliminisala 2005. godine. Posle 0:0 u Beogradu bilo je 1:1 u Portugalu. Dve godine kasnije, ponovo Zvezda i Braga, ali ovaj put u grupnoj fazi UEFA Kupa. Tada se igrao samo po jedan meč u grupi i Zvezda je bila gost.

U sezoni 2010/11 rival Bragi bio je Partizan u grupi Lige šampiona. Portugalci su u oba navrata slavili, 1:0 u Humskoj i 2:0 u Portugalu.

Do novog susreta srpskog i portugalskog kluba čekalo se do 2021. godine kada je Zvezda igrala svoju istorijsku sezonu. Savladala je po prvi put Bragu sa 2:1, a onda sa 1:1 u Portugalu overila prvo mesto i plasman u osminu finala Lige Evrope.

Dve godine kasnije Bragu je izvukao TSC u njihovim istorijskim kvalifikacijama za Ligu šampiona i slavio ubedljivo u oba navrata. Bilo je 3:0 u Portugalu i 4:1 u Bačkoj Topoli. Da ima nešto između Brage i Srbije videlo se i prošle sezone kada ih je žreb ponovo spojio sa Zvezdom. Ovog puta bili su domaćini i pobedili 2:0.

U Pančevu još nisu bili, a da ih podsetimo da ima još gradova po Srbiji koje nisu posetili.