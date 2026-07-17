Fudbaleri Železničara pobedili su večeras u Pančevu ekipu Radničkog iz Niša rezultatom 2:1 u prvom kolu Superlige Srbije.

Ekipa iz Pančeva je povela u 12. minutu golom Nikole Jovanovića, a Luka Izderić je u 29. minutu pogodio za izjednačenje.

Domaći tim je do pobede došao pogotkom Nikole Đuričića u 70. minutu.

Železničar će u sledećem kolu SLS gostovati Radničkom u Kragujevu, a prethodno će 22. jula na svom terenu igrati protiv Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Radnički iz Niša će u narednom kolu SLS dočekati Čukarički.