Fudbaleri Železničara pobedili su večeras u Pančevu ekipu Radničkog iz Niša rezultatom 2:1 u prvom kolu Superlige Srbije.
Ekipa iz Pančeva je povela u 12. minutu golom Nikole Jovanovića, a Luka Izderić je u 29. minutu pogodio za izjednačenje.
Domaći tim je do pobede došao pogotkom Nikole Đuričića u 70. minutu.
Železničar će u sledećem kolu SLS gostovati Radničkom u Kragujevu, a prethodno će 22. jula na svom terenu igrati protiv Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.
Radnički iz Niša će u narednom kolu SLS dočekati Čukarički.
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