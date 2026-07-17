Nova sezona u fudbalskoj Superligi Srbije počinje večeras utakmicama prvog kola kada će se sastati branilac titule Crvena zvezda i Mačva, odnosno Železničar iz Pančeva i Radnički iz Niša.

Zvezda je devet sezona uzastopno šampion Srbije, dok je njen "večiti" rival Partizan poslednju titulu osvojio 2017. godine.

U odnosu na prošlu sezonu u Superligi će ponovo igrati Mačva i Zemun, a iz najvišeg ranga takmičenja ispali su TSC, Javor, Spartak i Napredak.

Klubovi će odigrati 26. kola u prvom delu prvenstva, a zatim će se liga podeliti na plej-of sa šest timova i plej-aut sa osam ekipa. Iz SLS će u narednoj sezoni ispasti četiri kluba.

Zvezda će večeras od 20 časova dočekati Mačvu, a u isto vreme će u Pančevu igrati Železničar i Radnički iz Niša.

Zemun će u subotu od 20 sati u Ubu ugostiti Partizan, a u istom terminu Novi Pazar će na svom terenu igrati protiv Radničkog iz Kragujevca.

U nedelju će se odigrati tri utakmice od 19 časova. Vojvodina će dočekati OFK Beograd, Čukarički će kod kuće igrati protiv IMT-a, dok će se Radnik i Mladost sastati u Surdulici.