Po završetku fudbalske sezone, fokus sa klupskog fudbala preusmeren je na na Svetsko prvenstvo, ali daleko od toga da su zanemareni izazovi koji nas očekuju posle Mundijala.

Konkretno, kada je u pitanju najbolji fudbal u Srbiji, danas je definisan kalendar Superlige za predstojeću sezonu.

- Na sednici Izvršnog odbora FSS održanoj u Sportskom centru u Staroj Pazovi usvojen je kalendar takmičenja za sezonu 2026/2027. Sezona u Superligi Srbije počinje 18. jula, a jesenji deo se završava 6. decembra. Nastavak sezone predviđen je za 6. februar 2027. godine, a kraj takmičarske sezone je 16. maja - navedeno je u saopštenju.

Takođe, poznati su datumi početka i kraja prvoligaškkih borbi u sezoni 2026/27.

- Prva liga Srbije počinje 1. avgusta, a 22. kolo, poslednje u 2026. godini na programu je 12. decembra. Sezona se nastavlja 13. februara, a kraj je predviđen 29. maja. Kadetska i Omladinska liga počinju 15. i 16. avgusta 2026. godine, poslednje kolo igra se 29/30. maja a baraž dueli 5. i 9. juna 2027. godine - istaknuto je u objavi FSS.