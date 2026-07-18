Fudbaleri Novog Pazara pobedili su večeras na svom terenu Radnički iz Kragujevca rezultatom 1:0 u meču prvog kola Superlige Srbije.

Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Ivan Davidović u 31. minutu, posle asistencije Dominika Sadija.

Novi Pazar će u sledećem kolu SLS gostovati Mladosti u Lučanima, a Radnički će dočekati Železničar iz Pančeva.

Podsetimo, meč Zemuna i Partizana je završen rezultatom 2:2. Prethodno je u petak Crvena zvezda deklasirala Mačvu sa 5:0, dok je Železničar bio bolji od niškog Radničkgo rezultatom 2:1.