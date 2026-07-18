Počelo je novo izdanje Superlige Srbije, a Crvena zvezda je na startu srpskog šampionata pobedila Mačvu rezultatom 5:0.

Povodom početka sezone u srpskom fudbalu, legenda kluba Dule Savić, pričao je o značaju sezonskih ulaznica:

Mislim da je uvek u interesu svakog navijača da bude miran u toku sezone i da ima svoje mesto, da ne mora da razmišlja da li će neko da mu zauzme mesto na kojem bi on voleo da sedi. Tako da je uvek dobro imati sezonsku kartu i svoje mesto na tribinama, to je lična karta svakog zvezdaša. Igrao sam u inostranstvu sedam godina i znam koliko tim ljudima, posebno u Španiji, Engleskoj i Francuskoj, znači da čuvaju svoje mesto na stadionu. Veoma je važno to uraditi na vreme, jer nije dobro izgubiti svoje mesto - rekao je Savić.

Objasnio je legendarni fudbaler zašto je važno imati osigurano mesto za sve velike mečeve.

- Sezonska ulaznica uključuje domaće utakmice, derbi i evropske mečeve, tako da uvek imate sigurno mesto na utakmicama. Izuzetno je važno biti na svim tim velikim utakmicama i to baš na mestu na kojem ste želeli i gde najviše volite da gledate utakmice, a to je jedino moguće ako imate kupljenu sezonsku kartu.

Za kraj, Savić je poslao poruku navijačima i pozvao ih da ispune tribine Marakane.

- Poruka je jasna, treba da bude što više ljudi na stadionu, da budu uz Zvezdu i da imaju svoje mesto na tribinama. Mislim da klub to apsolutno zaslužuje, imamo devet uzastopnih titula, šest duplih kruna zaredom i smatram da klub zaslužuje da nas bude što više na stadionu - zaključio je Savić.