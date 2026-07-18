Italijan je doživeo bolan poraz već u drugom kolu pariskog Grend slema, ali je zatim reagovao na najbolji mogući način - odbranio je titulu na Vimbldonu i još jednom potvrdio mentalnu snagu koja ga izdvaja od rivala.

O tome je govorio Paolo Lorenco, bivši 33. teniser sveta, danas direktor Mastersa u Rimu i teniski konsultant.

-Mislim da je broj jedan pre svega zbog načina na koji se nosi sa teškim trenucima - rekao je Lorenci.

On je istakao da Siner uspeva da sakrije probleme čak i kada se tokom meča nađe pod pritiskom.

-U svakom meču uvek postoji trenutak u kom protivnik može da pobedi ili barem da vas dovede u tešku poziciju, jer je nemoguće održati taj nivo dva ili tri seta. On se sa problemima nosi isto kada izgubi turnir kao i tokom samog meča - dodao je.

Lorenci smatra da je najveća Sinerova snaga upravo to što ne dozvoljava protivnicima da vide kroz šta prolazi.

-Nikada nemate utisak da prolazi kroz težak period. U realnosti, on pati, ali to ne pokazuje pred rivalima - poručio je Lorenci.

Zato je, kako kaže, odgovor posle Rolan Garosa bio najbolja moguća poruka konkurenciji.

-Još jednom je odgovorio rivalima koji su mislili da prolazi kroz krizu - zaključio je Lorenci.