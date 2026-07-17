Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nije uspeo da osvoji Vimblodn, pošto je u polufinalu sa 3:0 izgubio od Janika Sinera. Mnogi stručnjaci su mišljenja da je Srbin najveću šansu da se domogne 25. grend slema propustio upravo u Londonu.

Jedan od najcenjenijih teniskih novinara na svetu Stiv Flink, smatra da se Novakov san o još jednom velikom trofeju neće ostvariti.

Flink je u gostovanju kod teniskog analitičara Gila Grosa govorio o budućnosti najvećeg šampiona u istoriji ovog sporta, a njegova procena bila je realna.

Prema mišljenju američkog novinara, i sam Đoković je svestan da godine igraju svoju ulogu i da se prirodni procesi ne mogu zaustaviti.

- On će ceniti ove trenutke na terenu. Na neki način, on razume da se san o 25. grend slem tituli možda nikada neće ostvariti. To postaje sve jasnije, ali mislim da on razmišlja: ‘Daću sve od sebe da stignem tamo, ali ako ne uspem, barem ću se pobrinuti da usput odigram mečeve koje ću pamtiti do kraja života i koje će moja deca i supruga moći da vide’ - rekao je Flink.

Đoković, koji je već godinama u direktnoj borbi sa mlađim generacijama tenisera, i dalje uspeva da ostane konkurentan na najvećoj sceni. Ipak, Novaka u poslednje vreme izdaje najjače oružje - ritern.

- Videti ga i dalje na vrhuncu igre, kako nastavlja da pobeđuje druge vrhunske igrače, zaista je zapanjujuće kada razmislite o tome. On je 15 godina stariji od tih momaka koji su u dvadesetim, a njemu je skoro 39. Ipak, uspeva da ih pobeđuje, iako mu ritern više nije tako efikasan kao što je nekada bio - istakao je ugledni novinar.