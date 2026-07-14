Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković snimio je dokumentarac o svojoj karijeri, objavljen je trejler i 20. avgusta će ceo svet imati priliku da vidi i neke nepoznate detalje o njemu.

U kratkom klipu koji je objavljen od strane "Amazon prajma", na kom će biti i film, vide se i nepoznati detalji iz Novakove karijere.

U pitanju je hitna operacija koju je imao u junu 2024. godine. Tada je povredio koleno na meču protiv Franciska Serundola u osmini finala Rolan Garosa. Nekako je uspeo da dobije taj meč, ali je morao da preda bez borbe Kasperu Rudu u narednoj rundi.

Brzo se Đoković oporavio, uspeo da zaigra i na Vimbldonu gde je izgubio finale od Karlosa Alkaraza, ali bio je to samo test za koleno pred ono najvažnije - Olimpijske igre u Parizu. Uprkos tome što je koleno operisao samo dva meseca ranije, uspeo je da se domogne toliko željenog zlata revanširavši se Alkarazu.

Scene iz bolnice i sada deluju zabrinjavajuće. Prvo se vidi detalj iz bolničkog kreveta, pa onda i momenat kada je izlazio iz bolnice na štakama u pratnji svog trenera Borisa Bošnjakovića.

Iako su mnogi sumnjali u Novakov povratak, on ne samo da se vratio na teren, već je ostvario najveći uspeh u karijeri, osvojio je olimpijsko zlato.