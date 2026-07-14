Španski teniser Karlos Alkaraz propustio je dobar deo sezone zbog povrede ručnog zgloba, a nedavno se pojavila informacija da bi mogao da propusti i US Open. Sada su ipak stigle nove informacije o njegovom stanju koje su ohrabrujuće. Mogao bi da zaigra već na turniru u Sinsinatiju sredinom avgusta.

Španski mediji prenose da njegovo stanje prati lekar Rafe Nadala - Anhel Ruiz Kotoro i da će on da donese konačnu odluku o njegovom povratku. Zadovoljan je napretkom koji je vidljiv kod španskog tenisera, ali želi da uradi dodatne testove i da prati stanje zgloba kada Karlos uđe u pun trening i krene da udara lopticu svom snagom.



U saradnji sa njegovim timom rešio je da ne igra na Mastersu u Montrealu kako ne bi ubrzavao povratak i rizikovao da pogorša povredu. Žele da mu omoguće što više vremena za odmor, rehabilitaciju i treninge. To je trenutna ideja, mada tamošnji mediji tvrde da neće biti nikakvog ubrzavanja povratka dok ne bude potpuno spreman i ne dobije "zeleno svetlo" od lekara.

