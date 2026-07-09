Španski teniser Karlos Alkaraz neće nastupiti ni na mastersu u Montrealu!

To znači da se Španac još uvek nije oporavio od povrede ručnog zgloba i veliko je pitanje hoćemo li ga uopšte videti na terenu do kraja sezone. Ranije su se pojavile informacije da bi Karlos mogao da propusti i US Open, a ovim su samo još više podgrejane sumnje.

Alkaraz je poslednji meč odigrao još 14. aprila u Barseloni.

Masters u Montrealu na programu je od 1. do 13. avgusta, a među prijavljenim teniserima tu su i Janik Siner, Novak Đoković...