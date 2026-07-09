Američki košarkaš Šejk Milton zvanično je napustio Partizan.

Crno-beli su se oprostili od bivšeg studenta SMU univerziteta i saigrača Sterlinga Brauna, Ajzee Majka i Semija Odželeja koji ide posle samo jedne sezone u Beogradu.

- Nakon sezone 2025-26, KK Partizan Mozzart Bet je iskoristio ugovornu klauzulu i doneo odluku da prekine saradnju sa Šejkom Miltonom. U sezoni pred nama, klub će se okrenuti drugim rešenjima. Crno-beli žele Šejku puno sreće i uspeha u nastavku karijere - napisali su iz Partizana.

Da je Milton potpisao NBA ugovor do 5. jula, Partizan bi imao i obeštećenje u visini od milion dolara, ali, ovako, samo je usledio čist raskid saradnje sa američkim bekom.

Imao je u Evroligi prosek od 6,9 poena po utakmici, dok je beležio i 1,4 skokova i 2,4 asistencije na 23 odigrane utakmice.