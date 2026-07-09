Srpski košarkaš Nikola Kusturica karijeri će nastaviti u NCAA lig i nastupaće za prestižni UCLA.

Kusturica je talentovani srpski košarkaš rođen 2009. godine i predvodnik generacije koja je osvojila srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu za igrače mlađe od 17 godina.

Šampionat je igran u Istanbulu, a zlatnu medalju osvojili su košarkaši Sjedinjenih Američkih Država gde igra Nikolin saigrač Hoakim Bumtje-Bumtje.

Kusturica je privukao pažnju najvećih američkih univerziteta i izdvojio ponude Kentaki Vajldketsa i UCLA Bruinsa, pa je odlučio da karijeru nastavi u Los Anđelesu.

Momak koji je bio u idealnom timu Mundobasketa za igrače do 17 godina, prosečno je imao 24,6 poena i 6,9 skokova biće uzdanica nekada slavnog tima koji je bez titule od 1995. godine.