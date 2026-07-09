Hjuston Roketsi zvanično su objavili dolazak Bogdana Bogdanovića, a srpski bek potpisao je ugovor i dodatno ojačao spoljnu liniju ekipe.

Roketsi su potvrdili angažovanje iskusnog srpskog reprezentativca, poželeli mu dobrodošlicu u tim i grad Hjuston.

- Hjuston Roketsi su danas objavili da su potpisali ugovor sa slobodnim agentom, bekom Bogdanom Bogdanovićem. Hjustone, pomozite nam da poželimo dobrodošlicu Bogiju u naš grad.

Bogdanović (33) potpisao je jednogodišnji ugovor sa Roketsima, a njegova zarada iznosiće veteranski minimum, odnosno oko 3,7 miliona dolara.

Na taj način Hjuston je uspeo da dovede igrača sa velikim NBA iskustvom, a da pritom značajno ne optereti svoj platni budžet.