Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović postao je pre nekoliko dana slobodan agent posle raskida ugovora sa L.A. Klipersima što je samo pojačalo priče o njegovoj selidbi u Evropu, međutim od toga nema ništa. Bogdanović je potpisao jednogodišnji ugovor sa Hjustonom i igraće naredne godine u Teksasu.

Ovu informaciju objavio je poznati NBA insajder Šams Čaranija i treba je uzeti kao konačnu, tako da ćemo ga naredne sezone gledati u društvu Alperena Šenguna, Ejmena Tompsona i Kevina Durenta, ako ne odluči da promeni sredinu.

-Slobodni agent Bogdan Bogdanović dogovorio je jednogodišnju saradnju sa Hjuston Roketsima, javljaju izvori za ESPN. Čelnici Roketsa su večeras ubedili Bogdanovića i tako obezbedili proverenog šutera sa plej-of iskustvom za njegovu desetu sezonu u NBA - napisao je Čaranija.

Na ovaj način stavljena je tačka na sve spekulacije o eventualnom povratku u Partizan, Fenerbahče ili dolazak u Panatinaikos i Real Madrid koji su se spominjali, dok nema ništa ni od saradnje Jokića i Bogdanovića u Denveru.