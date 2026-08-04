Kako javlja dobro obavešteni Bobi Marks sa ESPN, stručnjak za salary cap i ekonomski deo NBA lige, Nikola Jokić bi lako mogao da dobije istorijski ugovor u Koloradu.

Jokić već godinama važi za jednog od najboljih igrača na svetu i to će se ponovo reflektovati na visinu njegovog ugovora pošto za dva leta može da postane slobodan igrač.

Marks navodi da to neće biti slučaj i da će Jokić produžiti ugovor sa Denverom i da će mu Nagetsi dati petogodišnji ugovor vredan 359,5 miliona dolara što bi bio najveći ugovor u istoriji NBA lige.

On je pod ugovorom do juna 2028. godine, ali postao je dostupan za raniju obnovu koja bi mu po četvorogodišnjem ugovoru donela 278 miliona dolara, što je maksimala.

Ukoliko Jokić ne produži saradnju sa Nagetsima, može da odbije poslednu godinu i već sledećeg leta postane slobodan igrač pa na taj način potpiše maksimalni ugovor.