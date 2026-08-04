Mnogo je razloga zašto su momci sa DNVT podkasta pozvali u goste Marka Stajna, poznatog NBA insajdera, koji je tom prilikom uzdrmao košarkaške fanove u Koloradu istakavši da bi nesigurnost oko ostanka Nikole Jokića mogla da postane sve intenzivnija.

Najbolji košarkaš sveta odbio je da potpiše četvorogodišnji ugovor od oko 280 miliona dolara, s tim što je to i logično jer ga sledećeg leta čeka još unosniji – 80 miliona po sezoni.

-Mnogi širom NBA lige gledaju Denver Nagetse. Postoji interesovanje za smer kojim ovaj tim ide. Da budemo iskreni, Jokić je mogao da potpiše produžetak već drugu godinu zaredom a nije. Čak i da je to 1000% motivisano finansijskim razlozima, drugi timovi će i dalje šaputati, pratiti… To će biti tema - rekao je Stajn.

Nastavio je u istom ritmu.

-To je tako. Nezaobilazno. Da, mislim da postoji ogromno interesovanje za Denver posle sezone 2026-2027.

Stajn je rekao da će Nagetsi morati da naprave veoma nepopularan trejd ukoliko odluče da sačuvaju Pejtona Votsona. Nije želeo o imenima, ali je očigledno da će neko od navijačima omiljenih igrača Denvera morati da napusti klub. Eron Gordon, Kem Džonson…

Takođe, istakao je da Jokićev tim pokušava da se reši dvogodišnjeg ugovora Zika Nađija vrednog 14,9 miliona dolara.