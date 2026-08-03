Tim trenera Miljane Bojović igraće u osmini finala u sredu protiv trećeplasirane ekipe iz grupe C. Termin utakmice će biti naknadno određen.

Srbija je praktično od prvog minuta kontrolisala utakmicu u Stokholmu. Već u uvodnim minutama je stekla osam poena prednosti, a prvu četvrtinu rešila u svoju korist sa 23:17. Jedina prava opasnost po naš koš pretila je od Olivije Vukoše, ali su naši centri uspeli u dobroj meri da je zaustave.

Naš tim je u drugoj četvrtini uspešno čuvao vođstvo koje se kretalo od pet do devet poena, a trojkom raspoložene kapitenke Milice Mazić u 17. minutu stekao prvo dvocifreno vođstvo – 32:22.

Upravo je Mazić uz zvuk sirene pogodila dvojku za konačnih 38:30 posle prvog poluvremena.

Bilo je nekako i vidljivo da je naš tim kvalitetniji i da razlika nije izražena u dovoljnoj meri. Taj nesklad je počeo da se smanjuje u drugom poluvremenu. Naš tim je otvorio treću četvrtinu sa 11:1 za 49:31 i 25. minutu i već tada je bilo jasno u kom pravcu ide utakmica. Jeverica se raspucala, pogodila tri vezane trojke, a uz trojke Jovanov i Ilić, i značajan doprinos ostalih saigračica, poput Petrović koja je u nekoliko navrata oduzela loptu rivalu i potom poentirala, treću četvrtinu je Srbija dobila sa 29:10 i time trasirala put ka ubedljivom trijumfu.

Ni prednost od 27 poena razlike na kraju treće četvrtine nije zadovoljio naš tim. Nastavile su u istom ritmu, otvorile posledlju četvrtinu sa 9:1 i, uz nekoliko egzibicija, završile meč na ubedljiv način.

Sve igračice su dale doprinos pobedi. U tim Srbije najefikasnije su bile Ema Jeverica sa 16 poena (6 sk), Milica Mazić sa 14 poena (7 sk, 5 as), Nevena Petrović sa 12 poena (4 sk, 5 osv) i Anastasija Jovanov sa 11 poena (7 sk, 6 as, 4 osv).