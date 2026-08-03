O ovome je govorio bivši Vidozin saigrač iz Zvezde, Nemanja Nedović...

-On je stvarno super momak i baš mi je odgovarao kao saigrač. Bio je u Panatinaikosu deset meseci, u Crvenoj zvezdi osam, pa u Olimpijakosu deset meseci. Da je negde proveo dve, tri ili četiri godine i na drugačiji način osetio klub, onda bi možda moglo da mu se zameri. Ovako je stranac koji igra košarku i nigde se nije dugo zadržao. Razumem da je navijače transfer iznenadio i povredio, ali meni to iskreno nije neka tragedija - rekao je Nedović gostujući u Playbook podkastu na kanalu Kole Point,.

On smatra da se u ovakvim situacijama često previše emocija unosi u priču, posebno kada su u pitanju strani igrači.

-Previše značaja pridajemo takvim transferima. Razumem kada je u pitanju domaći igrač, jer postoje određeni kodeksi i pravila koja se poštuju. Međutim, za strance se često preteruje. Oni dolaze da rade svoj posao, igraju košarku i zarade novac - zaključio je on.