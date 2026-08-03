Ako eliminišu ekipu Hapoel Ber Ševe, fudbaleri Crvene zvezde ići će na megdan pobedniku dvomeča između šampiona Danske ili Azerbejdžana, Arhusu, odnosno Sabahu.

Crveno-belima bi to bila poslednja prepreka na putu do ligaške faze Lige šampiona.

Prvi meč bi Zvezda igrala kod kuće 18. ili 19. avgusta, dok su revanši 25. i 26. istog meseca.

Ovde ste mogli da pratite uživo dešavanja iz Niona:

12.09 - Zvezda ide na pobednika duela Arhus - Sabah, pod uslovom da izbaci Hapeol Ber Ševu.

12.00 - Žreb upravo počinje! Nakon kratkog uvodnog dela počinje i izvlačenje kuglica.

11.15 - Ukoliko eliminiše Hapoel Ber Ševu, Zvezdu čeka još samo jedna prepreka do ligaške faze Lige šampiona, a potecnijalni rivali su:

LASK (Austrija)

Viking (Norveška)

Orhus (Danska)/Sabah (Azerbejdžan)

Levski (Bugarska)/Kairat (Kazahstan)

Celje (Slovenija)/Ararat (Jermenija)

11.10 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen žrebu za plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona. Uz sport.alo saznajte ko je poslednji rival koji stoji na putu Crvenoj zvezdi.