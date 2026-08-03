Fudbaleri Crvene zvezde saznaće danas na žrebu u Nionu ime potencijalnog protivnika u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona, ukoliko prethodno u trećem kolu prođu Hapoel Ber Ševu.

Međutim, ako se desi nepredviđen scenario i Izraelci eliminišu crveno-bele, Zvezda se seli u plej-of kvalifikacija za Ligu Evrope. UEFA je skratila spisak mogućih rivala i uopšte ne deluju naivno:

Pobednik meča Ferencvaroš - Gornjik

Viktorija Plzenj

Pobednik meča Linkoln - Omonija

Pobednik meča KuPS - Univerzitatea Krajova

Jasno je da ni ovi rivali ne kaskaju mnogo za onima u plej-ofu Lige šampiona, pa bi po crvene-bele svakako bilo najbezbolnije da izbace Hapoel i osiguraju, najmanje, grupnu fazu Lige Evrope.