Crvena zvezda obnovila je interesovanje za mladog fudbalera Vojvodine Petra Sukačeva, navodi “MaxBet sport“.

Zvezda je nešto ranije već iskazivala želju da angažuje 21-godišnje levo krilo, ali je potom interesovanje utihnulo. Zvezdi je ovaj igrač veoma primamljiv, posebno zbog univerzalnosti i mogućnosti da pokrije sve pozicije po levoj strani terena, kao i zbog statusa bonus igrača.

Očigledno da je ponovo zapao za oko stručnom štabu i sportskom sektoru srpskog šampiona u nedavnom derbiju drugog kola Superlige Srbije, kada je za Vojvodinu na Marakani igrao kao levi bek, što mu je sekundarna pozicija. Prošle sezone je na istom mestu postgao i gol.

Za sada je interesovanje iz inostranstva za Sukačeva pokazao Ludogorec, čija je prva ponuda od 1.500.000 evra odbijena bez razmišljanja pre gotovo dva meseca.

Ostaje pitanje koliko je Vojvodina u aktuelnom trenutku voljna da prodaje igrače najvećim rivalima, s obzirom na to da ponovo iskazuje najviše ambicije, uprkos tome što nije najbolje započela sezonu i ispala je iz evropskih takmičenja.