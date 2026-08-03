Uroš Medić je proveo čak devet godina van Srbije, pošto je još kao student sa 24 godine otišao u Ameriku, najpre na Aljasku, gde je radio razne poslove - kao građevinac, ribar, konobar... Ipak, uporedo je trenirao i napredovao kao borac u jednom borilačkom klubu na Aljasci i jurio svoje snove.

Na kraju, taj san se ostvario, pošto je posle devet godina, nakon intervencije predsednika Donalda Trampa, dobio dozvolu da napusti SAD i vrati se kući. Tu je ostvario i pobedu karijere, a posle spektakla u Beogradu otišao je u Novi Sad, gde mu živi porodica.



Tako je dan posle pobede u Areni Uroš Medić snimljen u čuvenoj ulici Laze Telečkog, gde su mnogi lokali za izlazak, a na ulici se našla i "kruška", gde je Medić oprobao jačinu svog udarca.

Ostavario je veliku "pobedu" i srušio je rekord...