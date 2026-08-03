Nakon što je završeno takmičenje u šamaranju, Batori je na društvenoj mreži Instagram pokazala kako izgleda njeno lice.

Zbog pravila takmičenja u kojem su obe takmičarke po pet puta udarile protivnicu, Montes je promenila lični opis jedne od najatraktivnijih takmičarki u ovom sportu.

Mađaricu bi nakon udaraca po licu retko ko prepoznao:

Leva strana njenog lica potpuno je otekla, jer je po toj strani lica dobijala udarce koji nisu nimalo prijatni - iako je Batori uspela da ostane na nogama i meč izgubi tek nakon odluke sudija.