Nakon što je završeno takmičenje u šamaranju, Batori je na društvenoj mreži Instagram pokazala kako izgleda njeno lice.
Zbog pravila takmičenja u kojem su obe takmičarke po pet puta udarile protivnicu, Montes je promenila lični opis jedne od najatraktivnijih takmičarki u ovom sportu.
Mađaricu bi nakon udaraca po licu retko ko prepoznao:
Leva strana njenog lica potpuno je otekla, jer je po toj strani lica dobijala udarce koji nisu nimalo prijatni - iako je Batori uspela da ostane na nogama i meč izgubi tek nakon odluke sudija.
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