Jedan od najpoznatijih sportista današnjice, koji nastupa za Los Anđeles Lejkerse, prethodno je boravio u Madridu i Ljubljani, a sada je stigao u glavni grad Srbije.

Tokom posete Beogradu, Dončić će obići i terene Crvene zvezde na Malom Kalemegdanu, kluba za koji otvoreno navija već godinama.

Podsetimo, slovenački reprezentativac je kraj sezone dočekao uz probleme sa povredom, zbog kojih je propustio deo najvažnijih utakmica svog tima. Nakon završetka klupskih obaveza, Dončić se posvetio oporavku i promotivnim aktivnostima, a poseta Beogradu deo je njegove regionalne turneje, tokom koje je prethodno boravio u Španiji i Sloveniji.

On se posle TC Galerija zaputio na jedan košarkaški teren u Bloku 70, a reka ljudi stigla je da pozdravi jednog od najboljih košarkaša na svetu.