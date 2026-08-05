Bešiktaš je ozbiljno zainteresovan za angažovanje Vlahovića, a tu informaciju potvrdio je prvi čovek kluba..

-Radimo na tome, razgovaramo sa Vlahovićem - rekao je Adali turskim medijima.

Srpski napadač je od 1. jula slobodan igrač, pošto mu je istekao ugovor sa Juventusom. Iako se prethodno spekulisalo da postoji mogućnost da ostane u Torinu uz smanjenje plate, do novog dogovora nije došlo.

Vlahović je tokom leta čekao ponude klubova iz Premijer lige, La Lige i Bundeslige, ali one za sada nisu stigle, pa se Bešiktaš nametnuo kao najozbiljniji kandidat za njegov potpis.

Jedan od aduta turskog velikana mogao bi da bude trener Vinćenco Italijano, koji je već sarađivao sa Vlahovićem u Fiorentini.

Adali je otkrio i da je klub odustao od dovođenja Mohameda Salaha, čime je otvoren prostor u budžetu za angažovanje srpskog reprezentativca.

-Žao mi je što se stvara utisak da nam je neko ‘oteo‘ Salaha. Taj transfer nije realizovan zato što mi nismo želeli da prihvatimo uslove koji su nam postavljeni - rekao je predsednik Bešiktaša.

Prema njegovim rečima, zahtevi egipatskog fudbalera uključivali su veliki procenat od prodaje klupskih suvenira i visoku proviziju za menadžera, što je Bešiktaš ocenio kao neprihvatljivo.

U međuvremenu, Salah je završio transfer u Trabzonspor, dok Bešiktaš nastavlja pregovore sa Vlahovićem u nadi da će ga ubediti da karijeru nastavi u Istanbulu.