Prema navodima iz Madrida, Enes Unal se vraća u klub posle dve godine. Fudbaler Bornmuta je tada prodat za 16.500.000 evra u Premijer ligu Engleske.

Unal se nije snašao u Engleskoj, a imao je i peh sa teškom povredom ligamenata. Neće Bornmut zaraditi mnogo, ali bi makar deo novca mogao da pokrije i vrati u kasu. Turčin koji ima 29 godina bi svakako najviše mogao da profitira, pošto i te kako zna kako se igra na Koliseumu.

Posao je za sada u procesu ugovaranja, ali plej-of je na programu tek za osam dana... Hetafe je već potrošio 19 miliona evra u ovom prelaznom roku i ostvario pet milionskih transfera, ali i tri prodaje za 11 miliona evra.

Ne treba posebno predstavljati klub iz predgrađa Madrida, koji je četvrti put izašao na evropsku, scenu, prvi put od Lige Evrope 2020. godine. Jasno je i da poseduju daleko veći kvalitet od srpskog kluba, iako je fudbal takva igra da su iznenađenja svakako moguća.