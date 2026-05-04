Veljko Paunović mogao bi da napusti klupu Srbije.

Kako javlja španska "Marka", selektor "orlova" se nalazi na listi želja Hetafea.

Sama želja Hetafea nije sporna, koliko navodi Španaca da Paunović ima otvorenu klauzulu u ugovoru sa Fudbalskim savezom Srbije po kom može da ode u slučaju ponude klubova koje je naveo u ugovoru.

To su Atletiko Madrid, Ovijedo, Majorka, Tenerife, Almerija i, kako se ističe, Hetafe.

Hose Pepe Bordalas bi mogao ovog leta da napusti tim iz predgrađa Madrida, jer mu ističe ugovor, a više puta je isticao da nije zadovoljan finansijskom situacijom.

"Marka" ističe da je, pak, prva želja čelnika Hetafea da za trenera angažuju Fabija Ćelestinija, koji je baš ovog ponedeljka dobio otkaz u CSKA iz Moskve.

Ta opcija bi spasla klupu Srbije potrage za novim selektorom