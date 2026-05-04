Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu, 9. maja od 18 časova dočekati ekipu Novog Pazara u petom kolu plej-ofa Superlige Srbije, a na ovom duelu biće obeleženo 40 godina bratstva šampiona Srbije sa Olimpijakosom.

Sakić je kao igrač Crvene zvezde odigrao tri prijateljska duela protiv Olimpijakosa.

- Bio sam učesnik te utakmice koja je odigrana na jesen 1994. godine. Olimpijakos je prva ekipa koja je gostovala posle tih sankcija. Za nas koji smo u tom momentu igrali u Crvenoj zvezdi to je puno značilo, jer smo bili jedna generacija u stvaranju, ali nažalost nismo imali tu sreću da možemo da igramo u Evropi. Ta utakmica nam je dala snage da nastavimo da radimo i da se nadamo ukidanju sankcija, što se posle toga i desilo. Sećam se utakmice, dobili smo 4:1. Dva gola Marko Perović, jedan Darko Kovačević i jedan Rambo Petković. Posle toga smo gostovali Olimpijakosu, na starom stadionu 1995. godine, a zatim i godinu dana kasnije - rekao je Sakić, preneo je zvanični sajt kluba.



Beogradski "crveno-beli" podsećaju da je prijateljstvo između Crvene zvezde i Olimpijakosa posebno u svetu sporta.

- Apsolutno ne postoji veće bratstvo, koje čak i prevazilazi domen sporta. To je bratstvo dva pravoslavna, hrišćanska naroda, koji su neraskidivo povezani i sigurno da će to ostati zauvek tako - dodao je Sakić.

On je istakao da očekuje sjajnu atmosferu u subotu na Marakani, kao i dan kasnije u Pireju.

- Srećan sam što ću biti učesnik tog događaja. Bio sam učesnik 1994. godine kao igrač, kao što sam već i rekao, sada kao trener i stvarno je velika čast. Sigurno ćemo i mi i naša braća u Grčkoj znati da proslavimo na najbolji mogući način jubilarnih 40 godina prijateljstva - poručio je Sakić.