Prema ranijem dogovoru, onog trenutka kada na račun člana Serije A uplate 2.000.000 evra, u Partizanu mogu da računaju da je Sek njihov igrač.

Prema saznanjima Mozzart Sporta, to će se desiti vrlo brzo. Štaviše, otkup Sekovog ugovora gotovo da nije uslovljen ishodom Skupštine, jer obe struje u klubu razmišljaju identično: u Afrikancu vide potencijal koji bi valjalo iskoristiti – najpre igrački, a potom i poslovno.

Plan ljudi iz Humske 1 jeste da ovim potezom dobiju stabilnost pred kvalifikacije za Ligu Evrope (ili Ligu konferencije), kako bi taj deo terena ostao uigran. Bar na početku naredne sezone. Za kasnije ostaje otvorena čak i opcija da Sek bude otkupljen, a potom prodat u istom prelaznom roku, ukoliko se posle kvalifikacija pojavi kupac spreman da plati cenu koju Partizan odredi.

Da bi se posao realizovao, Partizan će najpre morati da ostvari neku prodaju. To nije tajna, već finansijska neminovnost. Očekuje se da klub unovči talenat nekog od mladih igrača, poput Vanje Dragojevića ili Ognjena Ugrešića, kako bi tim novcem „prodisao” i lakše kompletirao transfer Dembe Seka.

Pred Partizanom je baš težak period. Očekuje se konačna borba za prevlast u Humskoj, a pored toga potrebno je da se potpuno promeni tim i da se pojača igrački kidar.

Mnogo toga će zavisti ko će odneti prevlast u Humskoj.