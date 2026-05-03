Posle titule Levskog u Bugarskoj, prekinut je niz ekipe Ludogoreca u Bugarskoj, čime je Crvena zvezda izbila na prvo mesto, ako se broj godina u kome je jedan tim zaredom osvajao titulu šampiona zemlje.

Crveno-beli su ove sezone došli do devete titule u nizu, pa su tako po tom parametru prvi u Evropi, niko sada nema takav niz kao što ima klub sa Ljutice Bogdana.

Ludogorecu je prekinut niz od 13 godina, gde su osvajali titule, pa je tako Levski posle 17 godina došao do pehara namenjen šampionu Bugarske.

Sa druge strane ova titula Levskog ide i na ruku crveno-belima što se tiče kvalifikacija za Ligu šampiona.