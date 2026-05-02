"Tobdžije" su vrlo odlučno ušle u ovaj meč i već u prvom poluvremenu rešili pitanje pobednika. Ništa Arsenal nije želeo da prepusti slučaju, pa je Đokereš u prvom poluvremenu sa dva gola i jednom asistencijom doneo svom timu novu pobedu.

Arsenal je već u devetom minutu poveo golom švedskog napadača. Pred kraj prvog poluvremena je prvo Saka tresao mrežu u 40. minutu, potom i Đokereš u četvrtom minutu nadoknade.

Drugo poluvreme bilo je samo formalnost. Arsenal je mirno priveo utakmicu kraju i došao do 76 bodova. Sada ima šest više u odnosu na Mančester siti, ali i dve utakmice viška.

Do kraja Premijer lige Arsenal ima još tri utakmice. Naredna je protiv Vest Hema u gostima, potom dočekuje već prežaljeni Barnli, a onda u poslednjem kolu gostuje Kristal Palasu.