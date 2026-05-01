Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić burno je reagovao nakon jednog duela sa igračem Zlatibora Matejom Čibejom. Nije se zaustavio reprezentativac Srbije nakon jakog faula i pada na parket, pa je nekoliko puta udario Slovenca.

Nastao je haos na terenu, a sudije su isključile Kalinića, ali i Dejana Davidovca i Ebuku Izundua koji su se umešali u čitavu frku, kao i Čibej, Hanter Vitfild i Stefan Savić iz Zlatibora.

Kalinić se nije tu zaustavio, pa je ušao i u raspravu sa jednim navijačem pri izlasku sa terena.

Crveno-beli su gubili i 18 razlike, a u trenutku prekida bilo je "samo" pet razlike za ekipu iz Čajetine.