Prilično emotivno primili su navijači Atletik Bilbaa vest da se Ejmerik Laport vraća u klub. Sada je iskusni štoper odlučio da progovori o samoj odluci da ponovo obuče dres kluba iz Baskije.

- Da, otišao sam u Saudijsku Arabiju, ali čim sam dobio ponudu da se vratim u Evropu i u Atletik, to sam i učinio - započeo je Laport svoju priču.

Kako je sam istakao, finansije u ovom poslu nisu igrale apsolutno nikakvu ulogu, jer je postojao mnogo viši, intimni motiv za povratak na San Mames.

- Sve ovo sam uradio zbog sebe i svoje porodice. Dao sam obećanje ocu pre nego što je preminuo. Sada sam ovde. Finansije mi nisu bile prioritet. Imao sam ponude od ekipa koje su nudile znatno više, ali nalazim se u fazi života kada mi je najvažniji lični mir. Biću zauvek zahvalan Atletik Bilbaou na svemu što su uradili za mene još od kada sam bio dete - emotivan je bio iskusni defanzivac.