Crno-beli su u prethodnom kolu poraženi od Crvene zvezde u 179. "večitom" derbiju (0:3), ali su sačuvali drugo mesto na tabeli sa bodom više od Vojvodine.

-Posle jako neprijatnog poraza u derbiju, moramo da pokažemo da smo pravi i kako reagujemo posle takvih utakmica. Naš posao je da derbi ne ostavi trag na nas. Poraz u derbiju je prilično osetljiva stvar i može da ima uticaj, ali naravno mi ćemo fokus prebaciti na nadolazeće mečeve - počeo je Blagojević.

U preostala četiri kola će se Partizan grčevito boriti sa Vojvodinom za drugo mesto koje će voditi u kvalifikacije za Ligu Evrope, ukoliko Novosađani ne osvoje Kup Srbije.

-Kada vidimo šta nas očekuje, imamo tesnu borbu sa Vojvodinom, svaka utakmica nam je finalna. Ubeđen sam da nas neizvesna borba čeka do kraja i da ne možemo ni mi ni Vojvodina pobediti sve do kraja.

Pričao je i o Novom Pazaru, koji već sedam utakmica u nizu ne zna za trijumf.

-Novi Pazar je imao negativan niz, ali je pre toga imao pet uzastopnih pobeda. Možda im je ovo poslednja šansa da se uključe u borbu za Evropu. Doći će u Beograd sa namerom da nas pobede - rekao je Blagojević i podvukao:

-Čeka nas jak rival, intenzivan i agresivan. Imaju fizički dobre igrače, individualno kvalitetne, a Camaj im je ozbiljna snaga. Ne mislim da nas čeka lak posao, moramo da uđemo maksimalno koncentrisani.