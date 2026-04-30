Prema pisanju "Mozzart Sporta", Mijatović želi da Skupština bude što pre (kranji datum 10. jun) i uz sebe polako angažuje i potpisnike Apela za spas Partizana.

Iako ni sam nije bio deo grupe bivših igrača i trenera Partizana koji su u leto 2024. godine "srušili" prethodnu upravu, našli su u međuvremenu zajednički jezik i čini se da je Mijatović pre svega u dobrim odnosima sa Đorđem Tomićem, predvodnikom Apela. I zato se uskoro očekuje sastanak na stadionu.

Mijatović pridobio naklonost nekadašnjih asova kao što su Vladimir Stojković, Zoran Tošić, Antonio Rukavina, Đorđe Tomić, Marko Lomić, a podršku idejama o novoj Skupštini dali su takođe i Slobodan Krčmarević, Ivan Golac, Budimir Vujačić, Ivan Obradović...

Dok pravi planove sa članovima Apela za spas Partizana i nada se novoj Skupštini, Predrag Mijatović takođe ima spremna i neka od kadrovskih rešenja. Tako bi generalni direktor trebalo da postane Bojan Šaranov, bivši golman Partizana, koji je ostavio odličan utisak kao "stvaralac" pančevačkog Železničara.

I nekim drugima iz Apela je nagovešten angažman, ali za sada se o tome samo spekuliše, za sada je svakako ideja da se promeni Statut i povratak zborova preko kojih bi se birali delegati Skupštine: bivi igrači, treneri, privrednici i navijači.

Druga strana takođe podržava održavanje Skupštine, ali čeka pravi trenutak za njeno raspisivanje.

Rasplet je izgleda blizu...