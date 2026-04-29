Fudbaler Partizana Ognjen Ugrešić nalazi se na meti Udinezea i Sasuola, prenosi specijalizovana fudbalska stranica "pbg.news", poznata po pouzdanim informacijama iz Humske.

Talentovani vezista će ovog leta izvesno napustiti crno-bele pošto za njega vlada veliko interesovanje. Zimus su se Njukasl i Mančester junajted raspitivali za Ugrešića, a poslednjih meseci su se kao moguće opcije pominjali Bolonja i Fiorentina. Isti izvor navodi da se očekuje da Udineze i Sasuolo uskoro pošalju zvanične ponude.

- Postoje nagoveštaji da će svoje ponude uskoro poslati i dva tima iz samog vrha italijanskog fudbala, pa je već sada izvesno da mladi vezista broji poslednje dane u crno-belom dresu. Iako u poslednje vreme mladi reprezentativac Srbije ne briljira na terenu, kao u ostalom i kompletan tim, njegove karakteristike (gradja, brzina, mogućnost da se konstantno ponavlja) su očigledno cenjene od strane italijanskih skauta - navodi pomenuti izvor.

Ugrešić je ove sezone odigrao 40 utakmica, postigao sedam golova i zabeležio tri asistencije.