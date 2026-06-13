Prvo veliko iznenađenje na Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi je viđeno na meču grupe B između Katara i Švajcarske (1:1).

Iako je evropska reprezentacija bila veliki favorit, šampion Azije je u San Francisku stigao do velikog boda i to golom u 94. minutu.

Švajcarska je držala sve pod kontrolom, vodila golom Brila Embola u 17. minutu sa penala, imala veliki broj šansi da reši pitanje pobednika, ali je na kraju surovo kažnjena. Huhi je u četvrtom minutu nadoknade glavom postigao gol i šokirao favorita.

Dan ranije su u okviru iste grupe Kanada i Bosna i Hercegovina takođe odigrale 1:1, pa sada sva četiri tima imaju po jedan bod! Ovakvom scenariju se niko nije nadao, s obzirom na to da su Švajcarska i Kanada bili izraziti favoriti pred svoje mečeve.

U drugom kolu će se sastati Švajcarska i Bosna i Hercegovina, odnosno Kanada i Katar.