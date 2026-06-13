Fudbaleri Katara i Švajcarske odigrali su nerešeno 1:1 u prvom kolu grupe B na Svetskom prvenstvu. Izabranici Murata Jakina su vodili od 17. minuta golom Brila Embola iz penala, ali je u četvrtom minutu nadoknade šampion Azije stigao do istorijskog boda zahvaljujući Bulalemu Huhiju.

Katar je zapretio odmah u drugom minutu. Edmilson Žunior je istrčao pred Kobela, ali se spetljao u trenutku kada je trebalo da uputi udarac i golan Švajcarske je došao do lopte.

Prva šansa za Švajcarsku je viđena u šestom minutu. Dan Endoj je ušao u kazneni prostor posle dodavanje Ebišera, šutirao iskosa, ali je Abunada odlično reagovao i sprečio gol.

Isti igrač je zapretio samo četiri minuta kasnije, kada je šutirao, ali je lopta otišla visoko preko gola. Ređale su se šanse Švajcaraca jedna za drugom. Akanđi je probao glavom, ali je Abunada bio na visini zadatka. Samo minut kasnije je dosuđen sporan penal za Švajcarsku.

Sudija je pokazao na belu tačku zbog evidentnog faula golmana Abunade nad Frojlerom, ali je ostala velika dilema. Naime, prethodno je glavom odigrao Embolo, a svima nam je na prvu delovalo da je vezista, koji je posle odigrao loptom, bio iza svih defanzivaca Katara!

Usledila je trominutna VAR provera, posle koje se odluka nije promenila i Švajcarci su dobili penal. Najstrožu kaznu je izveo Bril Embolo i bez problema pogodio za vođstvo svog tima.

Vrlo brzo su "sajdžije" mogle da dupliraju prednost. Embolo je odigrao iz prve, Zakarija se ubacio iz drugog plana i opalio po lopti, ali je Abunada opet odbranio.

Nakon toga je tempo značajno opao i tako je bilo sve do završnice prvog poluvremena, kada su Švajcarci imali još dve dobre prilike, ali se rezultat nije menjao.

Drugo poluvreme je bilo prilično dosadno. Videli smo dva solidna pokušaja Džake sa distance. Katar je bio potpuno bezopasan, a u 74. minutu su Švajcarci mogli do drugog gola.

Vargas je dobio loptu u prostor, ušao u kazneni prostor, gađao dalji ugao, ali je Abunada ponovo na mestu.

Konačno, u 90. minutu je Katar došao do prilike. Alaedin je solidno šutirao, ali je Kobel uspeo da odbrani.

Previše su se opustili Švajcarci kako se utakmica bližila kraju i za to su brutalno kažnjeni u 94. minutu. Nakon centaršuta je Huhi bio najviši u skoku i savladao Kobela za ogromnu radost na klupi Katara.

Pokušala je Švajcarska u preostalih nekoliko minuta da dođe do gola i pobede, ali nije uspela i ostalo je 1:1.

Dan ranije su u okviru iste grupe Kanada i Bosna i Hercegovina takođe odigrali 1:1, pa posle prvog kola sve četiri reprezentacije imaju po jedan bod.

U narednom kolu će Švajcarska igrati protiv Bosne i Hercegovine, dok će Katar odmeriti snage sa domaćinom Kanadom.

KATAR - ŠVAJCARSKA 1:1

Kraj! Utakmica je završena nerešenim rezultatom!

90+4 minut - Goooool! Potpuni šok za Švajcarce, Katar je izjednačio! Bulalem Huhi je bio najviši u skoku i savladao Gregora Kobela za 1:1.

90. minut - Najbolja šansa za Katar u drugom poluvremenu. Alaedin je solidno šutirao, ali je Kobel odbranio.

74. minut - Još jedna dobra prilika za Švajcarsku, Vargas je dobio loptu u prostor, ušao u kazneni prostor, gađao dalji ugao, ali je Abunada ponovo na mestu.

67. minut - Novi pokušaj Džake, ali ponovo neprecizan.

60. minut - Prilično dosadno drugo poluvreme za sada. Švajcarci kontrolišu dešavanja na terenu i čuvaju prednost.

49. minut - Snažan udarac Džake iz daljine. Lopta je otišla malo preko gola.

Kraj prvog poluvremena!

45+3 minut - Odlična prilika za Vargasa, ali je Abunada ponovo bio na visini zadatka. Uspeo je golman Katara da spreči pravu rezultatsku katastrofu svog tima.

35. minut - Značajno je opao tempo utakmice. Bez većih uzbuđenja u poslednjih desetak minuta.

21. minut - Katar je prvi zapretio, ali od tada na terenu postoji samo jedan tim. Mogla je Švajcarska da duplira prednost. Embolo je odigrao iz prve, Zakarija se ubacio iz drugog plana i opalio po lopti, ali je Abunada opet odbranio.

17. minut - Gooool! Vodi Švajcarska. Nakon gledanja VAR-a se odluka nije menjala. Bril Embolo je preuzeo odgovornost i rutinski savladao Abunadu za vođstvo "sajdžija".

14. minut - Penal za Švajcarsku! Abunada je srušio Frojlera i sudija je pokazao na belu tačku.

12. minut - Ređaju se šanse Švajcaraca. Manuel Akanđi je gađao glavom, ali je Abunada dobro reagovao.

10. minut - Ponovo je zapretio Endoj. Ipak, njegov udarac je otišao visoko preko gola.

6. minut - Prva šansa za Švajcarsku. Dan Endoj je ušao u kazneni prostor posle dodavanje Ebišera, šutirao iskosa, ali je Abunada odlično reagovao i sprečio gol.

2. minut - Mogao je Katar odmah na startu da šokira Švajcarce. Edimilson Žunior je istrčao na Kobela, ali kad je trebalo da uputi udarac, nije se snašao.

Utakmica je počela!

20:45 - Katar je aktuelni šampion Azije, a sada je prvi put izborio plasman na Mundijal kroz kvalifikacije, nakon što je na prethodnom bio domaćin.

20:11 - Evo i startnih postava:

20:10 - U ovoj grupi se nalazi i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je u petak odigrala 1:1 sa domaćinom Kanadom, tako da će "zmajevi" pomno pratiti razvoj situacije na ovoj utakmici.

20:05 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici prvog kola Svetskog prvenstva u fudbalu između Katara i Švajcarske. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz SAD.