Fudbaler Brajtona Deni Velbek dogovorio je prelazak u Čelsi, a sa londonskim klubom potpisaće dvogodišnji ugovor, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Velbek (35), koji igra na poziciji napadača, dobio je dozvolu Brajtona da obavi lekarske preglede na "Stamford bridžu". On bi potom trebalo da potpiše dvogodišnji ugovor sa Čelsijem, a zatim će se priključiti novim saigračima na pripremama u Hongkongu.

Britanski mediji navode da je ovaj transfer deo plana novog menadžera Čelsija Ćabija Alonsa da u londonski klub dovede više iskusnih igrača. Čelsi je u prethodne dve sezone imao najmlađi tim u Premijer ligi.

Velbek je član Brajtona od 2020. godine, a pre toga je igrao za Votford, Arsenal, Sanderlend, Preston i Mančester junajted. Za reprezentaciju Engleske od 2011. do 2018. godine odigrao je 42 meča i postigao je 16 golova.

Fudbaleri Čelsija će 24. avgusta u prvom kolu Premijer lige gostovati Fulamu.