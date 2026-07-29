Miloš Janičić, Srbin iz Crne Gore, boriće se u subotu na UFC spektaklu u Beogradu i nema sumnje da će imati veliku podršku sa tribina na svom debiju protiv Noe Ginjona.

Jedno od pitanja koje je dobilo bilo je i da li misli da će meč gledati i njegov veliki rival Marko Bojković.

- Teško da može bolje od ovoga, debi u UFC pred svojom publikom. Nisam očekivao UFC debi u Srbiji, više sam bio za Abu Dabi ili tako nešto jer je realnija destinacija. Dobro je što UFC dolazi ovde. Protivnik nije još u hotelu, nisam ga video. Ne znam gde je i šta radi. Teško u prvoj rundi, pa onda rutina. Povrede su me zaobišle, zalečio sam biceps. Forma je top, tu je i oštrina - rekao je Janičić i dodao:

- Ne znam da li je Bojković uzeo kartu. Da li će moći da izdrži to - upitao se Janičić uz osmeh.

Govorio je i o samom rivalu...

- Iskreno, ja nikada ne proučavam protivnike previše. Kada borba počne, sve je drugačije. On je dobar, završava protivnike, ali mislim da je neiskusan. Tu sam da završim svoj posao. Mislim da će biti vatromet. Svako želi da nametne svoj ritam u borilačkim sportovima - rekao je Janičić.